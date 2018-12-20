Son Dakika Haberleri: Elektrifikasyon büyük fırsatlar getiriyor

Elektrifikasyon büyük fırsatlar getiriyor

2 saat önce

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, enerji sektörünün sermaye yapısının yeniden gözden geçirilmesine ve yapılandırılmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Elektrifikasyon büyük fırsatlar getiriyor" dedi.

Elektrifikasyon büyük fırsatlar getiriyor, System.String[]
Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, enerji sektörünün sermaye yapısının yeniden gözden geçirilmesine ve yapılandırılmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Elektrifikasyon büyük fırsatlar getiriyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:08 

Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi, Ekonomi
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