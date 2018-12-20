Elektrifikasyon büyük fırsatlar getiriyor
2 saat önce
Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, enerji sektörünün sermaye yapısının yeniden gözden geçirilmesine ve yapılandırılmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Elektrifikasyon büyük fırsatlar getiriyor" dedi.
Sabancı Üniversitesi
Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı
, enerji sektörünün sermaye yapısının yeniden gözden geçirilmesine ve yapılandırılmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Elektrifikasyon büyük fırsatlar getiriyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:08
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