Son Dakika Haberleri: Elektriğe zam
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Elektriğe zam

1 saat önce

Elektrik fiyatları 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 14,98 oranında artırılacak.

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Elektrik fiyatları 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 14,98 oranında artırılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik fiyatlarını 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yüzde 14,98 oranında artıracak. EPDK'dan alınan bilgiye göre karar, kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin maliyet artışlarıyla ilgili taleplerinin masaya yatırıldığı toplantıda alındı. Fiyat artışı konut, ticarethane ve sanayide aynı oranda uygulanacak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Güncel
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