Elektriğe zam
1 saat önce
Elektrik fiyatları 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 14,98 oranında artırılacak.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
Elektrik fiyatları 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 14,98 oranında artırılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) elektrik fiyatlarını 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yüzde 14,98 oranında artıracak. EPDK'dan alınan bilgiye göre karar, kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin maliyet artışlarıyla ilgili taleplerinin masaya yatırıldığı toplantıda alındı. Fiyat artışı konut, ticarethane ve sanayide aynı oranda uygulanacak.
(İHA)
Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam geldi
49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu
İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt: Savaş kısa sürmeyecek
Şeyma öğretmeni ve kız kardeşini öldüren caninin üzerinden cinsel gücü artırıcı hap çıktı!