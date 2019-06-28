Elektriğe zam
1 saat önce
Elektrik fiyatları 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 14,98 oranında artırılacak.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:56 Kaynak: İHA
Elektrik fiyatları 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 14,98 oranında artırılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) elektrik fiyatlarını 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yüzde 14,98 oranında artıracak. EPDK'dan alınan bilgiye göre karar, kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin maliyet artışlarıyla ilgili taleplerinin masaya yatırıldığı toplantıda alındı. Fiyat artışı konut, ticarethane ve sanayide aynı oranda uygulanacak. - İSTANBUL
Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam geldi
Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak
İBB önünde İmamoğlu aleyhinde bildiri okuyanlar konuştu: Talimatla oradaydık
Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, belediyeye dolmuşla gidip geliyor