Elektriğe Zam Yapılmayacak
58 dakika önce
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği bildirildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Nisan
'dan itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği bildirildi.
EPDK'den yapılan açıklamada, gelecek aydan itibaren elektrik fiyatlarında herhangi bir artışa gidilmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, "Tüketicilerimizin 1 Nisan'dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kilovatsaat başına ödeyeceği vergiler dahil bedel, mevcut tarifeler ile bire bir aynıdır." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:12 Kaynak: AA
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