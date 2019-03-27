Son Dakika Haberleri: Elektriğe zam yok

Elektriğe zam yok

51 dakika önce

EPDK, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini bildirdi.

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EPDK, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:17 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 1 Nisan, Ekonomi
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