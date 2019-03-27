Elektriğe zam yok
51 dakika önce
EPDK, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini bildirdi.
EPDK, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:17
Son Dakika! EPDK: Elektriğe Temmuz'a Kadar Zam Yapılmayacak
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