Elektriğe zam yok

EPDK, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini bildirdi.

EPDK, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini bildirdi.

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Son Dakika! EPDK: Elektriğe Temmuz'a Kadar Zam Yapılmayacak

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