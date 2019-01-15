Elektriği Kesip Kuyumcudan 10 Milyonluk Soygun Yaptılar

Aydın'ın Germencik ilçesinde, kuyumcunun elektriğini keserek içeriye giren 3 hırsız, yaklaşık 10 milyon lira değerindeki 40 kilo altın ve nakit parayı çalarak kayıplara karıştı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, kuyumcunun elektriğini keserek içeriye giren 3 hırsız, yaklaşık 10 milyon lira değerindeki 40 kilo altın ve nakit parayı çalarak kayıplara karıştı.



Olay, önceki gece saat 02.00 sıralarında Germencik'in Ortaklar Mahallesi'nde çarşı içerisinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece sokakta kimsenin olmadığı bir zamanda kuyumcuya gelerek keşif yapan bir şüpheli, ayrıldıktan bir süre sonra iki arkadaşı ve ellerindeki merdivenle geri döndü. Merdivenle çatıya çıkarak kuyumcunun elektriğini kesen şüpheliler, daha sonra ellerindeki malzemelerle kepengi ve kapıyı kırarak içeriye girdi.



Yaklaşık 5 dakika içeride kalan 3 hırsız, 40 kilo altın ve 750 bin TL nakit parayı çaldı. Yaklaşık 10 milyonla kayıplara karışan hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Komşu iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan soygun görüntülerinde, şüphelilerin keşif yapması, merdivenle gelip çatıya çıkmaları, içeri girmeleri ve bir süre sonra kuyumcudan ayrılmalarına ilişkin görüntüler yer aldı. - AYDIN

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