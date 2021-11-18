Elektriği kesmeden yenileme çalışması başlattılar! Korkunç kazada 1 işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Malkara'nın kırsal Yörük Mahallesi'nde meydana gelen olayda özel bir şirket tarafından yüksek gerilim hattında bulunan elektrik direkleri yenileniyordu. Çalışmaları sırasında iş makinesinin temas ettiği bir elektrik teli kopup işçilerin üzerine düştü. İşçilerden Canip Yıldız, Şerafettin Canbolat ve Mahmut Can Dinç elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden diğer işçiler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, işçilerden Canip Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Şerafettin Canbolat ile Mahmut Can Dinç ise ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

'ELEKTRİKLERİ KESMEDEN ÇALIŞMIŞLAR'

Yörük Mahallesi Muhtarı Rahim Girgin, yaptığı açıklamada "Mahallemizde elektrik direklerinin değişimi için bir çalışma başlatıldı. Yalnız elektrikleri kesmeden direkleri yenilerken kopan tel çalışanların üzerine düşmüş. Olayda 1 ölümüz, 2 yaralımız var. Yetkililer gerekli incelemeleri başlattı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeden sonra Canip Yıldız'ın cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.