Son Dakika Haberleri: Elektriğin Çarptığı Çocuk Yaralandı

Elektriğin Çarptığı Çocuk Yaralandı

17 dakika önce

Adıyaman'da, elektrik akımına kapılarak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Elektriğin Çarptığı Çocuk Yaralandı, System.String[]
Adıyaman'da, elektrik akımına kapılarak yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Boğazözü Köyünde ikamet eden 6 yaşındaki M.E.A., isimli çocuk, prize dokunması sonucu elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan çocuk, yakınları tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altında bulunan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:04 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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