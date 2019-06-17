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Elektriğin yarısı HES’lerden geldi

1 saat önce

Haziran ayının ilk yarısında elektrik üretiminde doğalgazın payı yüzde 11'in de altına gerilerken, toplam üretimin yüzde 48.84'ü hidroelektrik santrallerden geldi.

Elektriğin yarısı HES’lerden geldi, System.String[]
Haziran ayının ilk yarısında elektrik üretiminde doğalgazın payı yüzde 11'in de altına gerilerken, toplam üretimin yüzde 48.84'ü hidroelektrik santrallerden geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:38 
Ekonomi
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