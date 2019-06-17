Elektriğin yarısı HES’lerden geldi
1 saat önce
Haziran ayının ilk yarısında elektrik üretiminde doğalgazın payı yüzde 11'in de altına gerilerken, toplam üretimin yüzde 48.84'ü hidroelektrik santrallerden geldi.
Haziran ayının ilk yarısında elektrik üretiminde doğalgazın payı yüzde 11'in de altına gerilerken, toplam üretimin yüzde 48.84'ü hidroelektrik santrallerden geldi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:38
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