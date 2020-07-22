Elektriğin yüzde 59'u yerli, yüzde 42'si yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor - Son Dakika

Elektriğin yüzde 59'u yerli, yüzde 42'si yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yılında iki yıldır bünyesinde yapılan enerji ve tabii kaynaklara ilişkin yatırımları paylaştı.

Elektriğin yüzde 59'u yerli, yüzde 42'si yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yılında iki yıldır bünyesinde yapılan enerji ve tabii kaynaklara ilişkin yatırımları paylaştı. Verilere göre üretilen elektriğin yüzde 59'u yerli, yüzde 42'si de yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yılında iki yıldır bünyesinde yapılan enerji ve tabii kaynaklara ilişkin yatırımları resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşılan videolarda petrol ve doğalgaz, elektrik ve maden gibi çalışmalara ilişkin veriler yer aldı.

Elektrik başlığı ile paylaşılan videoda, elektrik sektöründe yapılan toplam yatırımın 72 milyar TL, üretimin 51,5 milyar TL, dağıtımın 15 milyar TL, iletimin 5,5 milyar TL olduğu belirtildi. Üretilen elektriğin yüzde 59'unun yerli, yüzde 42'sinin de yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği paylaşıldı. Ayrıca paylaşılan verilere göre son iki yılda 229 lisanslı, bin 784 lisanssız olmak üzere toplam 2013 santral devreye girdi. Devreye giren santrallerin yüzde 97,2'si yenilenebilir enerji kaynaklı, devreye alınan kapasitenin yüzde 83'ü yerli, yüzde 71'i yenilenebilir enerji kaynaklı oldu. Son iki yılda güneşten bin 547 MW, hidroelektrikten bin 443 MW, rüzgardan bin 226 MW, doğalgazdan bin 42 MW, linyitten (yerli) 845 MW, jeotermalden 370 MW, biyokütleden 343 MW, ithal kömürden 138 MW devreye alınan kurulu gücün bulunduğu belirtildi.

Enerji verimliliğine ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı videoda, enerji verimliliği kümülatif tasarrufunun 960 milyon dolar, sağlanan enerji tasarrufunun 2 bin 774 KTEP, hedeflerde gerçekleşme oranının ise yüzde 112 olduğu kaydedildi.

Petrol ve doğalgaz başlığı ile paylaşılan videoda ise 7 derin deniz sondajı yapıldığı, 241 kara sondajı yapıldığı, yurt içi ve yurt dışı toplam günlük üretimin 153 bin varile ulaştığı belirtildi. Ayrıca 126,1 milyon varil petrol eşdeğeri (VPE) üretim yapıldığı, 2019'da 47,9 milyon VPE üretimle 1954'ten bu yana en yüksek toplam üretimin gerçekleştirildiği belirtildi. Verilere göre 48 milyon VPE yeni rezerv eklendi. 2019 yılında 17,12 milyon VPE hidrokarbon üretimiyle son 20 yılın en yüksek yurt içi üretimi yapıldı. Yüzde 20 oranında artan yerli ve milli imalat kullanımıyla 62 milyon TL tasarruf sağlandı.

Bakanlık, doğalgaza ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre toplam abone sayısı Nisan 2020'de 16 milyon 65 bin 61'e ulaştı. Doğalgaza erişim sağlayan toplam nüfus Nisan 2020 itibarıyla 66 milyon 718 bin 518'e ulaştı. Temmuz 2020 itibarıyla 551 ilçeye doğalgaz arzı sağlandı. Sisteme günlük doğalgaz giriş kapasitesi Temmuz 2020 itibarıyla 39 milyon Sm3'e ulaştı. Ayrıca depolama kapasitesi Temmuz itibarıyla 3,54 milyar Sm3'e, LNG giriş kapasitesi 133 milyona ulaştı. Boru hatları uzunluğu ise 18 bin 416 kilometreye ulaştı.

Öte yandan, dünyanın en büyük gemiden gemiye LNG aktarım operasyonu gerçekleştirildi. BOTAŞ LNG Terminali'nden kara tankeriyle ilk defa LNG ihracatı yapıldı. Ham petrol ve doğalgaz boru hatları ile tesislerin farklı tehditlerden korunmasına yönelik teknolojiye dayalı Entegre Güvenlik Sistemi devreye alındı.

Maden başlığı ile paylaşılan videoda ise şu bilgiler yer aldı:

"Altın üretimi 2019'da 38 tona ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Denetlenen maden ruhsatı sayısı 2019'da 8 bin 602'ye ulaştı. E-Maden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı hizmetler içerisinde en fazla işlem yapılan servis oldu. 2020 Haziran itibarıyla petrol ruhsat sayısı 469 oldu. Toplamda 162 petrol arama ruhsatı verildi. Açılan 303 kara kuyusunda 157 petrol, 18 gaz keşfi yapıldı. 7 ankonvansiyonel kuyu açıldı. 2016-2017 dönemine göre deniz alanlarında son iki yılda yapılan 3B (üç boyutlu) sismik veri toplama faaliyetlerinde yüzde 43, 2B (iki boyutlu) sismik veri toplama faaliyetlerinde yüzde 300 artış sağlandı. Derin deniz aramalarının yüzde 40'ı son 2 yılda yapıldı. 2016-2017 dönemine göre kara alanlarında son iki yılda yapılan 3B (üç boyutlu) sismik veri toplama faaliyetlerinde yüzde 16, 2B (iki boyutlu) sismik veri toplama faaliyetlerinde 8 kat artış yaşandı."

2020 Temmuz itibarıyla MTA toplam maden ruhsat sayısının 812'ye ulaştığı, MTA'nın son iki yılda yaptığı toplam sondaj miktarının ise 2,3 milyon metreye ulaştığı belirtildi. Verilere göre MTA'nın 2019'da yaptığı toplam analiz sayısı 611 bin 496'ya ulaştı. Havadan jeofizik operasyonla 920 bin kilometrekare tarandı. 18'i manyetik, 54'ü radyometri toplam 72 harita hazırlandı. MTA'nın Sudan, Özbekistan ve Nijer'de toplam 8 maden ruhsatında faaliyet gösterdiği ifade edildi. Ayrıca Türkiye Jeokimya Atlası tamamlandı ve 182 yeni ruhsat sahası belirlendi.

Bora ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı videoda, Eti Maden'in son iki yıl rekorlarına ilişkin rafine bor üretiminin 2,43 milyon ton, toplam bor ürünleri satışının 2 bin 447 bin ton, toplam bor ürünleri ihracatının 2 bin 370 bin ton, toplam satış gelirinin 1,01 milyar dolar, toplam ihracat gelirinin 989 milyon dolar, dünya bor pazar payının ise yüzde 58 olduğu kaydedildi. Ayrıca AR-GE faaliyetlerine ilişkin detaylar da paylaşıldı. - ANKARA

Maden, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 12:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elektriğin yüzde 59'u yerli, yüzde 42'si yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor - Son Dakika Ekonomi
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