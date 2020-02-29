Elektrik abonelerini AB projesiyle yatırıma davet edecekler - Son Dakika

İzmir Ekonomi Üniversitesinin de paydaşı olduğu Avrupa Birliği (AB) projesiyle Türkiye'den yaklaşık 80 bin tüketiciye elektriğin verimli kullanımı eğitimi verilecek, 5 bin tüketici ise yenilenebilir enerji konusunda yatırım danışmanlığı alacak.

Türkiye'den İzmir Ekonomi Üniversitesinin dahil olduğu AB Horizon (Ufuk) 2020 kapsamında hayata geçirilen "eCrew" isimli proje kapsamında Almanya, İspanya ve Türkiye'den enerji dağıtım şirketlerinin desteğiyle 240 bin tüketici belirlenecek.

Her ülkeden yaklaşık 80 bin tüketicinin dahil edileceği program çerçevesinde abonelerin hangi saatlerde ne kadar enerjiyi hangi amaçla kullandığı incelenecek. Mobil uygulama aracılığıyla, mevcut tüketim alışkanlıkları, tasarruf ve verimliliği artırmak için neler yapması gerektiği konularında aboneye bilgi verilecek.

Daha sonra yatırıma istekli tüketiciler arasından her ülkede 5 bin tüketici seçilerek ikinci etaba geçilecek.

Rüzgar ve güneş enerjisi alanında yatırım potansiyeli bulunan abonelere bu konudaki yatırımlarında destek olunacak.

Hedef yılda 13 gigavatsaat tasarruf

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Yüksek Lisans Program Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle enerji yönetiminde hane halkı ile yenilikçi bir işbirliği planını devreye sokacaklarını söyledi.

AB'nin, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırma hedefleri olduğunu belirten Biresselioğlu, şunları kaydetti:

"Enerji dağıtım şirketleriyle 240 bin hane halkına ulaşacağız. Türkiye'deki yaklaşık 80 bin aboneyle ilgili dağıtım şirketleriyle görüştük. Ağırlıklı Marmara Bölgesi'nden abonelerin belirlenmesi sürecindeyiz. Haziran ayında projeye başlıyoruz. Projeyle 3 ülkedeki toplam 15 bin hanenin içinde bulunduğu 200 farklı küçük ve orta çapta yenilenebilir enerji tesisi kurulmasını hedefliyoruz. Bunun için yaklaşık 2 milyon avroluk bir fon aldık. Hedeflerimize ulaşabilirsek sadece 15 bin hanede 13 gigavatsaat tasarruf sağlamış olacağız."

Enerji tüketiminde tüketici davranışını değiştirmeye odaklanan projenin tüketicileri bir araya getirerek harekete geçirmeyi hedeflediğini dile getiren Biresselioğlu, "Büyük apartmanlarda oturuyoruz. İnsanlara pozitif sonuçları aktarabilirsek bu yatırıma yöneleceklerdir. İnsanlar finansal olguları göz önüne alarak yatırım yapıyor. Ana hedefimiz onlara ışık tutarak enerji verimliliğini ve yenilebilir enerji yatırımlarını artırmak." diye konuştu.

Biresselioğlu, projenin tekrarlanabilen bir model olduğuna işaret ederek, "Dünya dijitalleşiyor. Dijital kanalları kullanarak pasif hane halkını, aktif hane halkına çevirmek istiyoruz. Türkiye'de son zamanlarda farkındalık oldukça arttı. Biz bunu politika düzeyinden bireysel karar alıcılara kadar indirmeye çalışacağız. Ben bunun yakın zamanda olacağına inanıyorum." dedi.