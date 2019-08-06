Elektrik akıma kapılan kişi öldü
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:18 Kaynak: AA
'in Kurtalan
ilçesinde elektrik akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde kıraathane işleten Kerem İnaç (33), iş yerindeki elektrikli çay ocağını temizlediği sırada, cihazdaki elektrik kaçağı sonucu akıma kapıldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan İnaç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İnaç'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
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