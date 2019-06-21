Son Dakika Haberleri: Elektrik akımı iki arkadaşı ayırdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elektrik akımı iki arkadaşı ayırdı

1 saat önce

Antalya'dan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine elektrik otomasyon işi kurmaya giden 2 arkadaş, elektrik akımına kapıldı.

Elektrik akımı iki arkadaşı ayırdı, System.String[]
Antalya'dan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine elektrik otomasyon işi kurmaya giden 2 arkadaş, elektrik akımına kapıldı. Gençlerden biri tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, diğerinin ise tedavisine devam ediliyor.

Olay, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Antalya'nın Aksu ilçesinden Sandıklı'da aldıkları bir seranın elektrik otomasyon işini kurmak üzere ilçeye giden iki arkadaş Ercan Ateş ve Serkan K., elektrik akımına kapıldı. Olay sonrası her iki arkadaş da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı 23 yaşındaki Ercan Ateş, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Serkan K.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Sabah saatlerinde hastane morgundan alınan Ercan Ateş'in cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya'nın Aksu ilçesine getirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
Sandıklı, Afyon, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'dan Yıldırım'a eleştiri: Belediyeciliği bedava internetle tanımlamasını gerçekçi bulmuyorum Oyuncu Hande Erçel'in hamile ablası pozlarıyla ilgi odağı oldu Sivas'ın Şirin Babası, 24 yıldır bıçak üretiyor! Yurt dışından bile alıcısı var 'Farkında olmadan öldürmüşüm' diyen kocaya müebbet hapis!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 12:51:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik akımı iki arkadaşı ayırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]