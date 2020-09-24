Elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Samsun'da tarlada elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Samsun'da tarlada elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U.(40) slaj makinası ile tarlada çalışırken, traktörün üzerinde bulunan 15 yaşındaki E.U., tarla içerisinden geçen elektrik teli ile temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Ağır yaralanan ve Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan A.U., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN
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