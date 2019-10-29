Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu
Son Dakika 3. Sayfa Elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu

Elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu

1 saat önce

-Elektrik akımına kapılan 2 inek telef olduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu.

-Elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Mevlana mahallesindeki bir ahırda bulunan 2 inek elektrik kontağı nedeniyle telef oldu. İneklerinin telef olduğunu sabah saatlerinde öğrendiğini belirten Mehmet Reşit Ergül " Küçük oğlum sabah saatlerinde ahıra gidip ineklerin durumuna baktığı esnada ineklerin yerde yattığını gördü. Gelip durumu bana bildirdi. İnekleri kontrol ettiğimde telef olduklarını gördüm. Tahminimce ineklerin elektrik kontağı nedeniyle telef oldukları kanısındayım. Maddi durumum iyi değil yetkililerden ricam bana yardım etmelerini istiyoru" diye konuştu.

Elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 04:03 Kaynak: İHA
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