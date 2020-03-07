Elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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Elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı

12 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya firmasının çatısında montaj yapan 2 işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya firmasının çatısında montaj yapan 2 işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

?Olay, İnegöl ilçesindeki Ağaç İşleri Mobilya Sanayi Sitesi 26. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında öğle saatlerinde meydana geldi. Fabrikanın çatısındaki havalandırma motorlarının montajını yapan çalışanlar Bülent Çakıcı (45) ve Selami Korkmaz (43), montaj sırasında elektrik akımına kapıldı. Yaralanan işçileri gören fabrika çalışanları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiler İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.


Murat Erat, İnegöl, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:11 Kaynak: DHA
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