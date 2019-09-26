Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir besiciye ait ahırda elektrik akımına kapılan 24 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Kağnılı köyüne bağlı Akyıldız mezrasında besicilik yapan Cemil Göksun'a ait 24 büyükbaş hayvan, ahırdaki elektrik tellerinde meydana gelen arıza nedeniyle akıma kapıldı.

Gece saatlerinde ahırdan gelen sesler üzerine hayvanlarını kontrol etmeye giden Göksun, 24 büyükbaş hayvanın akıma kapılarak telef olduğunu gördü.

Sabah saatlerinde durumun bildirilmesi üzerine köye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

İnceleme sonrası telef olan hayvanlar, köy dışında iş makinesi ile açılan çukura gömüldü.