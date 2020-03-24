Elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı - Son Dakika
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Elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı

6 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde ellerindeki demir iskele yüksek gerilim hattına takılan 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde ellerindeki demir iskele yüksek gerilim hattına takılan 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi kavşağı yakınlarında Şerafettin Ş'ye ait hububat deposu önünde çalışan işçilerden Emre K, Kadir K. ve Yaşar A, sürükledikleri demir iskelenin yüksek gerilirim tellerine çarpmasıyla elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçiler, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı

Ereğli, Konya, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:12 Kaynak: AA

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