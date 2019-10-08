Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı

Elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı

52 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı.

Elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Hacılar Sokak'ta, çatı tamiri sırasında Tahir İnce (35), Ömer Bozkurt (52) ve Hasan Mosmos (42), kullanılan demir malzemenin elektrik tellerine teması sonucu akıma kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenilen yaralılardan İnce ve Mosmos, Kocaeli'deki Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Yaralı Tahir İnce'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Ömer Bozkurt, Zonguldak, Hacılar, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhalefetten Trump'ın Türkiye tehdidine tepki: Türkiye tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir
Milli Savunma Bakanlığı: TSK, mücadeleye hazırdır Trump'ın "Suriye'de taraf tutmuyorum" dediği saatlerde ABD, YPG/PKK'ya lojistik malzeme gönderdi Dışişleri'nden operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 01:45:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan 3 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]