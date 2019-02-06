Elektrik Akımına Kapılan 4 İnek Telef Oldu
30 dakika önce
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, süt sağım makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan 2'si gebe 4 inek telef oldu.
DENİZLİ'nin Çivril
ilçesinde, süt sağım makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan 2'si gebe 4 inek telef oldu.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kıralan
Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik ve besicilik yapan Mehmet İntepe
(30), ahıra girerek ineklerine yem verdi. Daha sonra hayvanlarını süt sağım makinesine bağladı. Sağım makinesinde oluşan elektrik kaçağı sebebiyle, makineye bağlı 16 inekten 4'ü akıma kapılarak telef oldu. İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile elektrik dağıtım şirketi yetkilileri ahırda inceleme yaptı. Ekipler, olayın elektrik kaçağından meydana geldiğini tespit etti. Telef olan ineklerden 2'sinin gebe olduğu belirtilirken, hayvanların sigortasının bulunmadığı öğrenildi. Jandarma
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Denizli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:33 Kaynak: DHA
Köpeklerin Kedi Evine Saldırısı Kamerada! Paramparça Ettiler
HDP, 4'ü Büyükşehir 8 İlde Adayını Açıkladı
Son Dakika! Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etmesine İlk Tepki: Şiddetle Kınıyoruz
Dadaş Mucit'in Geliştirdiği Cihaz ile Elektrik Faturalarında Yüzde 25 Tasarruf Sağlanacak