Son Dakika Haberleri: Elektrik Akımına Kapılan 4 İnek Telef Oldu

Elektrik Akımına Kapılan 4 İnek Telef Oldu

1 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde, süt sağım makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan 4 inek telef oldu.

Elektrik Akımına Kapılan 4 İnek Telef Oldu, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde, süt sağım makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan 4 inek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Kıralan Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet İntepe, ahırdaki büyükbaş hayvanlarına yem verdikten sonra inekleri süt sağım makinesine bağladı.

Süt sağım makinesindeki elektrik kaçağı sebebiyle 4 inek elektrik akımına kapılarak telef oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile elektrik dağıtım şirketi yetkilileri ahırda inceleme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:07 Kaynak: AA

Kıralan, Çivril, Denizli, Güncel
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