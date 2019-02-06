Elektrik Akımına Kapılan 4 İnek Telef Oldu
1 saat önce
Denizli'nin Çivril ilçesinde, süt sağım makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan 4 inek telef oldu.
Denizli
'nin Çivril
ilçesinde, süt sağım makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan 4 inek telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Kıralan
Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet İntepe
, ahırdaki büyükbaş hayvanlarına yem verdikten sonra inekleri süt sağım makinesine bağladı.
Süt sağım makinesindeki elektrik kaçağı sebebiyle 4 inek elektrik akımına kapılarak telef oldu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile elektrik dağıtım şirketi yetkilileri ahırda inceleme yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:07 Kaynak: AA
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