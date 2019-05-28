Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti

50 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Kadıoğlu Mahallesinde meydana geldi. 61 yaşındaki Hüseyin Önge elektrik trafosundaki sorunu gidermek için trafoya çıktı. Bir süre sonra Hüseyin Önge trafodan çıkan yüksek akımla elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Önge, çevredekiler tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı Burada ilk müdahalesi sonrası Şanlıurfa'ya sevk edilen Önge yolda hayatını kaybetti. Önge'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:20 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan'a övgü yağdırdı Arazi tartışması yüzünden başlayan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 23:10:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]