Elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti
50 dakika önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:20 Kaynak: İHA
'nın Siverek
ilçesinde elektrik akımına kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Kadıoğlu
Mahallesinde meydana geldi. 61 yaşındaki Hüseyin Önge elektrik trafosundaki sorunu gidermek için trafoya çıktı. Bir süre sonra Hüseyin Önge trafodan çıkan yüksek akımla elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Önge, çevredekiler tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı Burada ilk müdahalesi sonrası Şanlıurfa'ya sevk edilen Önge yolda hayatını kaybetti. Önge'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA
6 çocuk 15 torun sahibi cinsel istismar sanığı: Bana tuzak kurdular
Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler
Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan'a övgü yağdırdı
Arazi tartışması yüzünden başlayan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var