Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti

1 saat önce

Elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybettiGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çalıştığı çiftlikte elektrik akımına kapıldığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti
GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çalıştığı çiftlikte elektrik akımına kapıldığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye talihsiz olay İslahiye ilçesi Zincirli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre burada bir çiftlikte çalışan 37 yaşındaki yabancı uyruklu Mustafa B., ahırda elektrik akımına kapıldı. Mustafa B.'nin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören çocukları durumu hemen çevredeki vatandaşlara ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan Mustafa B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Mustafa B., Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Osmaniye'de defnedileceği belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gaziantep, İslahiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı
Tarabya Sahili'nde denize minibüs düştü, 6 kişi yaralandı İstanbul'da sağanak yağış sonrası feci kaza: Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı Psikolojik rahatsızlığı olan anne, 6 yaşındaki oğlunu göle attı: Cennete gitsin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 14:50:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]