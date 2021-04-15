Elektrik akımına kapılan AK Parti Güroymak İlçe Başkanı hayatını kaybetti - Son Dakika

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Güroymak İlçe Başkanı Öztürk Uğiş, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Bitlis'in Güroymak ilçesinde meydana geldi. Bağlar Mahallesi'nde inşaatı devam eden kendisine ait binada elektrik akımına kapıldığı iddia edilen Uğiş, ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından Güroymak Devlet Hastanesine kaldırılan Uğiş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİTLİS