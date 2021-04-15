Elektrik akımına kapılan AK Parti Güroymak İlçe Başkanı Öztürk Uğiş hayatını kaybetti - Son Dakika

Evli ve 2 çocuk babası olan Uğiş, 2014 yılından bu yana AK Parti Güroymak İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu.

İnşaattakiler tarafından hastaneye kaldırılan Uğiş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlçenin Bağlar Mahallesi'nde kendisine ait inşaatı devam eden binada akıma kapılan Uğiş, ağır yaralandı.

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