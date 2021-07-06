Elektrik akımına kapılan annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti - Son Dakika

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı bahçelerinde tarım işçiliği yapan Mehmet Albayrak 'ın (24) annesi, ailece konakladıkları çadırda elektrik akımına kapıldı. Annesinin feryadını duyarak çadıra koşan Mehmet Albayrak annesine yardım ederken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan genç, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan genç hayatını kaybetti.

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