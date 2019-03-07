Elektrik Akımına Kapılan Aşçı Öldü

Kayseri'de elektrik akımına kapılan aşçı hayatını kaybetti.

Kayseri'de elektrik akımına kapılan aşçı hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yemekhanesinde çalışan aşçı Kadirhan Özdemir (21), yemekhanede henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.



ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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