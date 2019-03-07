Son Dakika Haberleri: Elektrik Akımına Kapılan Aşçı Öldü

Elektrik Akımına Kapılan Aşçı Öldü

1 saat önce

Kayseri'de elektrik akımına kapılan aşçı hayatını kaybetti.

Elektrik Akımına Kapılan Aşçı Öldü, System.String[]
Kayseri'de elektrik akımına kapılan aşçı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yemekhanesinde çalışan aşçı Kadirhan Özdemir (21), yemekhanede henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:00 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Masabaşı İşi Bırakıp, Çöp Kamyonunun Direksiyonuna Geçti Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar

Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı Brexit İçin Son 22 Gün
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:26:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik Akımına Kapılan Aşçı Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]