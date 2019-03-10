Son Dakika Haberleri: Elektrik Akımına Kapılan Asiye Yaşamını Yitirdi

Elektrik Akımına Kapılan Asiye Yaşamını Yitirdi

21 dakika önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde ahırda hayvanları beslerken açıkta duran kabloya temas ederek elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Asiye Tosun, hayatını kaybetti.

Elektrik Akımına Kapılan Asiye Yaşamını Yitirdi, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde ahırda hayvanları beslerken açıkta duran kabloya temas ederek elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Asiye Tosun, hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Asiye Tosun hayvanlara yem vermek için ahıra girdi. Bu sırada açıktaki kabloya temas edince elektrik akımına kapılan Tosun, yere yığıldı. Gürültüyü duyan ailesi ahıra indiğinde Asiye'yi hareketsiz yatarken görerek, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulansla kentteki özel hastaneye götürülen Asiye Tosun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tosun'un cansız bedeni Adli Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:37 Kaynak: DHA

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