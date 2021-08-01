BALIKESİR - Elektrik akımına kapılan atmaca makilik alanda yangına neden oldu - Son Dakika

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, enerji nakil hattı kablolarına konan bir atmacanın, elektrik akımına kapılması sonucu çıkan yangında 150 dönümlük makilik alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Susurluk'un kırsal Yahyaköy Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ve Susurluk Belediyesi ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangın, bölgedeki ekili alanlara ulaşmadan kontrol altına alındı.

Bir atmacanın elektrik akımına kapılması sonucu bölgedeki kuru otların tutuşarak yangının çıktığı tespit edildi.