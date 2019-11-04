Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan baba-oğul yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Elektrik akımına kapılan baba-oğul yaralandı

Elektrik akımına kapılan baba-oğul yaralandı

6 saat önce

Kocaeli'de evini tadilat ettiren ev sahibine yardım eden baba Ayhan U. ve oğlu Baki Can U., elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Elektrik akımına kapılan baba-oğul yaralandı, System.String[]

Kocaeli'de evini tadilat ettiren ev sahibine yardım eden baba Ayhan U. ve oğlu Baki Can U., elektrik akımına kapılarak yaralandı.


Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Çınar Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binada kiracı olarak oturan Ayhan U.(42), binada tadilat yapmakta olan ev sahibine yardım etmek için oğlu Baki Can U. (16) ile birlikte çatı katına çıktı. Bu sırada tadilatta kullanılmak için pencereden iple yukarıya çektikleri demir boruların bir ucunun bina önünden geçen elektrik tellerine temas etmesi sonucu baba Ayhan U. ve oğlu Baki Can U. elektrik akımına kapılarak yaralandı.


Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Ayhan U. ile oğlu Baki Can U. burada yapılan müdahalenin ardından farklı hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Darıca, Çınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:07 Kaynak: İHA
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