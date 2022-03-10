GAZİANTEP - Elektrik akımına kapılan bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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GAZİANTEP - Elektrik akımına kapılan bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı

10.03.2022 15:07

Gaziantep'te bir enerji santralinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise ağır yaralandı.

Gaziantep'te bir enerji santralinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise ağır yaralandı.

Şehitkamil ilçesindeki 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir enerji santralinin trafo ünitesinde çalışan Özkan Tüzün (55) ile Yılmaz Aygül (48), elektrik akımına kapıldı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Tüzün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralanan Aygül'ü ise 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Aygül'ün hayati tehlikesinin bulunduğunu öğrenildi.

Tüzün'ün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İzmir'e gönderilmek üzere çalışma arkadaşlarına teslim edildi.

GAZİANTEP - Elektrik akımına kapılan bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı
GAZİANTEP - Elektrik akımına kapılan bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı
GAZİANTEP - Elektrik akımına kapılan bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı
GAZİANTEP - Elektrik akımına kapılan bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı
GAZİANTEP - Elektrik akımına kapılan bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı
GAZİANTEP - Elektrik akımına kapılan bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı
GAZİANTEP - Elektrik akımına kapılan bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı
GAZİANTEP - Elektrik akımına kapılan bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı
GAZİANTEP - Elektrik akımına kapılan bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı
GAZİANTEP - Elektrik akımına kapılan bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı
GAZİANTEP - Elektrik akımına kapılan bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı

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Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, İzmir, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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