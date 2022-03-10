GAZİANTEP - Elektrik akımına kapılan bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'te bir enerji santralinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise ağır yaralandı.

Şehitkamil ilçesindeki 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir enerji santralinin trafo ünitesinde çalışan Özkan Tüzün (55) ile Yılmaz Aygül (48), elektrik akımına kapıldı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Tüzün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralanan Aygül'ü ise 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Aygül'ün hayati tehlikesinin bulunduğunu öğrenildi.

Tüzün'ün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İzmir'e gönderilmek üzere çalışma arkadaşlarına teslim edildi.