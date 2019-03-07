Elektrik Akımına Kapılan Bir Kişi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Kayseri'de elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.
Kayseri
'de elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi
yerleşkesi içinde bulunan yemekhanede sabah saat 08.20'de meydana gelen olayda 23 yaşındaki K.Ö. elektrik akımına kapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan K.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:31 Kaynak: İHA
Lise Öğrencisi, Kız Arkadaşı Yüzünden Tartıştığı Annesini Beyzbol Sopasıyla Vurarak Öldürdü
İki Gündür Kayıp Olan 2 Kişinin Cansız Bedeni 500 Metrelik Uçurumda Bulundu
Gazeteci Yazar Ertuğrul Akbay, Hayatını Kaybetti
Malatya'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı