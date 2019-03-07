Son Dakika Haberleri: Elektrik Akımına Kapılan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Elektrik Akımına Kapılan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Kayseri'de elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Elektrik Akımına Kapılan Bir Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kayseri'de elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan yemekhanede sabah saat 08.20'de meydana gelen olayda 23 yaşındaki K.Ö. elektrik akımına kapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan K.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:31 Kaynak: İHA

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YORUMLAR (2)
  • S. D: İş güvenliği boş, uzmanı boş, rektörü boş denetimi boş gereksizler ordusu, Allah bilir öğrencidir, adama iş yıkmıştır tembel ordusu, yatacak yeriniz yok yatacak... SÖVMEK İstiyorum size ama ne yapacan Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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