Elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'te elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken akıma kapılarak yere düşen 60 yaşındaki çiftçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Yaycı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede çiftçilik yapan 60 yaşındaki Durdu Kaya, evinin önündeki elektrik direğindeki arızanın giderilmesi için ilgili elektrik dağıtım şirketine ihbarda bulundu. İhbara rağmen arızayı gidermek için ekiplerin gelmemesi üzerine direğe çıkarak arızayı gidermeye çalışan Durdu Kaya, akıma kapıldıktan sonra direkten aşağı düşerek ağır yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Durumu fark eden yakınları, ağır yaralı Kaya'yı araçla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Durdu Kaya'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Yaycı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP