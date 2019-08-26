Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan çocuk öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elektrik akımına kapılan çocuk öldü

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan çocuk öldü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Yusuf Saçıntı (10), bir bina şantiyesinde gezerken açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Ağır yaralanan Saçıntı, ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saçıntı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Bahçelievler Mahallesi, Şanlıurfa, Hilvan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seyir halindeki otomobilin bagajına oturan 3 kişi canlarını hiçe saydı
İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oluyor FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı Pitbull'un kediyi parçaladığı anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 19:09:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan çocuk öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]