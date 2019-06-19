Elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı
10 dakika önce
ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:30 Kaynak: AA
ADIYAMAN (AA) – Adıyaman
'da elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sıratut Mahallesi'ndeki evinde oyun oynadığı esnada dokunduğu prizdeki elektrik akıma kapılan Hüseyin Y. yaralandı.
Ailesinin durumu iletmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yargıtay'dan emsal karar! Ameliyattan sonra hastayı takip etmeyen doktor sorumlu sayılacak
PUBG Mobile'de ekipman alımları kolaylaşacak
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Sisi benzetmesine jet yanıt: Milletimiz ismimi çok iyi biliyor