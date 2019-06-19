Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı
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Elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı

10 dakika önce

ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı.

Elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı, System.String[]
ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sıratut Mahallesi'ndeki evinde oyun oynadığı esnada dokunduğu prizdeki elektrik akıma kapılan Hüseyin Y. yaralandı.
Ailesinin durumu iletmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:30 Kaynak: AA
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