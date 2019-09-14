Elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenikışla Mahallesi'nde annesi ile ahırlarında telef olan büyükbaş hayvanla ilgilenen Hakan Yeşiltaş (12), kopmuş elektrik kablosuna bastı.

Yeşiltaş'ın elektrik akımına kapılması üzerine annesi, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşiltaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hakan Yeşiltaş'ın 3 kardeşin en küçüğü olduğu, babasının da 7 yıl önce inşaattan düşerek öldüğü öğrenildi.