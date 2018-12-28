Elektrik Akımına Kapılan Engelli Genç Öldü
1 saat önce
Bartın'da elektrik akımına kapılan zihinsel engelli genç, hayatını kaybetti.
Bartın
'da elektrik akımına kapılan zihinsel engelli genç, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akbaş köyü Sazlık Mahallesi'nde zihinsel engelli Sefa Ö. (25), evinin bahçesindeki elektrik direğine çıktı.
Engelli genç, akıma kapılarak 10 metre yükseklikten düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sefa Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sefa Ö'nün cenazesi, otopsi işlemleri için Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları morguna kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:19 Kaynak: AA
Sosyal Koruma Yardımları Son 5 Yılda Yüzde 74 Arttı
3 Kolla Doğan Bebeği 'Peygamber' İlan Edip İbadet Etmeye Başladılar
Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
ABD Helikopterleri Münbiç Semalarında Görüntülendi