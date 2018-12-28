Son Dakika Haberleri: Elektrik Akımına Kapılan Engelli Genç Öldü

Elektrik Akımına Kapılan Engelli Genç Öldü

1 saat önce

Bartın'da elektrik akımına kapılan zihinsel engelli genç, hayatını kaybetti.

Elektrik Akımına Kapılan Engelli Genç Öldü, System.String[]
Bartın'da elektrik akımına kapılan zihinsel engelli genç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akbaş köyü Sazlık Mahallesi'nde zihinsel engelli Sefa Ö. (25), evinin bahçesindeki elektrik direğine çıktı.

Engelli genç, akıma kapılarak 10 metre yükseklikten düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sefa Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sefa Ö'nün cenazesi, otopsi işlemleri için Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:19 Kaynak: AA

Bartın, Güncel
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