Elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı
35 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir iş yerinde kablo tamiri yapan stajyer genç, yüksek gerilim hattına dokunması sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:47 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde bir iş yerinde kablo tamiri yapan stajyer genç, yüksek gerilim hattına dokunması sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malkara- Hayrabolu
yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda kablo tamiri yapan Kadir Tüsün (22), yüksek gerilim hattına dokunması sonucu elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan genç, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak, 112 Sağlık ekibine teslim edildi. Tüsün, Malkara Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından İstanbul
'daki bir hastaneye sevk edildi. - TEKİRDAĞ
Mayolu fotoğraflarını paylaşan şarkıcı Göksel, fiziğiyle tam not aldı
Genç kız davetli gibi geldiği düğün evini soydu!
Beslediği arıların saldırısına uğrayan kadın öldü
Müteahhit arkadaşını yatakta katleden cani: Onu dili öldürdü