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Elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı

11 dakika önce

Elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir işyerinde kablo tamiri yapan stajyer genç, yüksek gerilim hattına dokunması sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.

Elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir işyerinde kablo tamiri yapan stajyer genç, yüksek gerilim hattına dokunması sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malkara - Hayrabolu yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda kablo tamiri yapan Kadir Tüsün (22), yüksek gerilim hattına dokunması sonucu elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan genç, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak, 112 ekibine teslim edildi. Tüsün, Malkara Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.
Elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:09 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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