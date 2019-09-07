Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

1 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kullandığı matkabın suya temas etmesiyle elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kullandığı matkabın suya temas etmesiyle elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Killik Mahallesi'nde oturan Alim Balkan (25), üzüm kurutmak için hazırlanan sıvı yağ ile suyu matkapla karıştırmak istedi. Balkan, suya temas eden matkabın elektrik kaçırması sonucu akıma kapıldı.

Yanında bulunan babası Ramazan Balkan (60) matkabın fişini prizden çıkarttı ancak Alim Balkan olay yerinde hayatını kaybetti.

Alaşehir'de özel bir firmada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Balkan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alaşehir, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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