Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

1 saat önce

Aksaray'da kamyona tarım aracı yüklenmesi esnasında kasanın elektrik tellerine değmesi sonucu elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti, System.String[]

Aksaray'da kamyona tarım aracı yüklenmesi esnasında kasanın elektrik tellerine değmesi sonucu elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde tarım aleti almak için Eşmekaya beldesine giden 17 yaşındaki Eray Yazgan, tarım aletini kamyon kasasına yüklediği sırada açılan kasanın elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapıldı. Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan genç, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eray Yazgan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:19 Kaynak: İHA
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