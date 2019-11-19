Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir genç, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir genç, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.


Olay, ilçenin Kani Heyder Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik tamiratı yapan Seyfettin Balin (24) adlı genç, elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Balin'i Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Balin, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Balin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Hakkari'ye gönderilirken polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:53 Kaynak: İHA
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