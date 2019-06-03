Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan genç kız yaralandı
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Elektrik akımına kapılan genç kız yaralandı

5 dakika önce

ADIYAMAN'da, temizlik yaparken elektrik akımına kapılan genç kız yaralandı.

Elektrik akımına kapılan genç kız yaralandı, System.String[]
ADIYAMAN'da, temizlik yaparken elektrik akımına kapılan genç kız yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde temizlik yapan Esma Avat (22), duvardaki prize bağlı olan uzatma kablosuna dokununca elektrik akımına kapıldı. Yakınların müdahalesi ile elektrik akımından kurtarılan Avat, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Avat'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


 


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:21 Kaynak: DHA
Mara, Adıyaman, Güncel
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