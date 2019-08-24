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Elektrik akımına kapılan genç öldü

1 saat önce

Antalya'da hamallık yapan 23 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan genç öldü, System.String[]

Antalya'da hamallık yapan 23 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam 18.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hamallık yapan Suriye uyruklu Ala Hennuş (23), bir depoya un yüklediği sırada elektrik akımına kapıldı. Durum, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hennuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ala Hennuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Hennuş'un cenazesinin Suriye'ye götürüleceği öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Suriye, Kepez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:03 Kaynak: İHA
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