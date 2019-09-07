Elektrik akımına kapılan genç öldü
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sıvı yağ ile suyu matkapla karıştırmak isteyen Alim Balkan (25), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:15 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Alaşehir
ilçesinde, sıvı yağ ile suyu matkapla karıştırmak isteyen Alim Balkan (25), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Killik Mahallesi'nde meydana geldi. Alim Balkan, iddiaya göre üzüm kurutmak için hazırlanan bandırma suyuna konulmak üzere hazırlanan sıvı yağ ile suyu matkapla karıştırmak istedi. Suyla temas eden matkabın elektrik kaçırması sonucu, Balkan akıma kapılarak yığıldı. Yanında bulunan babası Ramazan Balkan (60), matkabın fişini prizden çıkartırken, Alim Balkan olay yerinde hayatını kaybetti. Balkan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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