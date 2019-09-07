Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan genç öldü
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Elektrik akımına kapılan genç öldü

47 dakika önce

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sıvı yağ ile suyu matkapla karıştırmak isteyen Alim Balkan (25), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sıvı yağ ile suyu matkapla karıştırmak isteyen Alim Balkan (25), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Killik Mahallesi'nde meydana geldi. Alim Balkan, iddiaya göre üzüm kurutmak için hazırlanan bandırma suyuna konulmak üzere hazırlanan sıvı yağ ile suyu matkapla karıştırmak istedi. Suyla temas eden matkabın elektrik kaçırması sonucu, Balkan akıma kapılarak yığıldı. Yanında bulunan babası Ramazan Balkan (60), matkabın fişini prizden çıkartırken, Alim Balkan olay yerinde hayatını kaybetti. Balkan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Alaşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:15 Kaynak: DHA
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