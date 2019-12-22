Elektrik akımına kapılan genç öldü - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde elektrik akımına kapılan genç, hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Perşembe beldesi merkezinde çalışırken açıkta olan elektrik tellerini fark etmeyen 18 yaşındaki Özcan Koraman, akıma kapılarak yaralandı. Olayı gören iş arkadaşları 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Özcan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK