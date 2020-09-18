Elektrik akımına kapılan genç öldü - Son Dakika

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sera üstüne plastik naylon monte ederken elektrik akımına kapılan Ramazan Harmancı (29), yaşamını yitirdi.Olay, saat 18.00 sıralarında Çobanlar Mahallesi'nde meydana geldi. S.K.?ye ait inşaatı tamamlanmış sera üzerine plastik örtü monte işinde çalışan Ramazan Harmancı, yaklaşık 5 metre yükseklikte sera demirleri üzerine plastik örtü monte ederken, yaklaşık 1 metre üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Harmancı, yaklaşık 6 metre yükseklikteki sera demirlerine asılı kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinden sonra yaklaşık 2 saat asılı kaldığı yerden indirilen Harmancı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ramazan Harmancı'nın cenazesi, incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 23:51 - Kaynak: DHA
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