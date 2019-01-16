Elektrik Akımına Kapılan İki Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
1 saat önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde elektrik direğinin ahırın üzerine devrilmesi sonucu elektrik akımına kapılan biri gebe 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde elektrik direğinin ahırın üzerine devrilmesi sonucu elektrik akımına kapılan biri gebe 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Bayraktepe Mahallesi'nde elektrik direği bir ahırın üzerine devrildi. Direğin devrilmesi sonucu ahırda bulunan iki büyükbaş hayvan elektrik akımına kapıldı.
Telef olan hayvanların sahibi Şeref Çoban, "Daha önce de 7 büyükbaş hayvan benzer durumdan telef oldu. Gebe olan büyükbaş hayvanımız bir hafta sonra doğum yapacaktı. Bu olay nedeniyle 3 hayvanımı kaybetti, şikayetçi olacağım." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:05 Kaynak: AA
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