Elektrik akımına kapılan iki kardeş yaralandı - Son Dakika

Elektrik akımına kapılan iki kardeş yaralandı
25.12.2020 18:34
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, elektrik hattı direği montajı yapan Mehmet Algül ve kardeşi Mustafa Algün, akıma kapılıp, yaralandı.
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, elektrik hattı direği montajı yapan Mehmet Algül ve kardeşi Mustafa Algün, akıma kapılıp, yaralandı. İki kardeş, hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğleden sonra Stat Mahallesi Marangozcular Sitesi yolunda meydana geldi. Mehmet Algül ve Mustafa Algül, vinçle elektrik hattı direği montajını yaptığı sırada akıma kapılıp yaralandı. El ve ayak parmaklarında yanıklar oluşan iki kardeş ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Seydişehir Devlet Hastanesine ardından Konya'ya sevk edildi.
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