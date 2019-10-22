Elektrik akımına kapılan inek telef oldu
1 saat önce
Batman'ın Kozluk ilçesinde elektrik akımına kapılan inek telef oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:14 Kaynak: AA
Batman'ın Kozluk ilçesinde elektrik akımına kapılan inek telef oldu.
Çayönü köyünde Yılmaz Doğan'a ait inek elektrik direğinden gelen akıma kapıldı.
İnek telef oldu.
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