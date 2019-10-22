Son Dakika Haberleri: Elektrik akımına kapılan inek telef oldu
Son Dakika Güncel Elektrik akımına kapılan inek telef oldu

Elektrik akımına kapılan inek telef oldu

1 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde elektrik akımına kapılan inek telef oldu.

Elektrik akımına kapılan inek telef oldu, System.String[]

Batman'ın Kozluk ilçesinde elektrik akımına kapılan inek telef oldu.

Çayönü köyünde Yılmaz Doğan'a ait inek elektrik direğinden gelen akıma kapıldı.

İnek telef oldu.

Çayönü, Kozluk, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:14 Kaynak: AA
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